Визит Зеленского в Варшаву омрачил скандал

Politico: отставка польского министра из-за украинского зерна омрачила визит Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву омрачил скандал, вызванный отставкой министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика из-за ситуации с украинским зерном в стране. Об этом сообщает Politico.

Ковальчик подал в отставку после того, как Еврокомиссия отказалась принимать меры по борьбе с избытком украинского зерна в некоторых европейских странах, в том числе в Польше. ЕК не стала вводить тарифы и пошлины на импорт зерна с Украины, на которых настаивал польский чиновник.

«Поскольку совершенно очевидно, что основная потребность фермеров не будет удовлетворена Европейской комиссией, я принял решение и подал в отставку», — заявил экс-министр.

Зеленский прибыл с официальным визитом в Варшаву 5 апреля, где встретился с президентом страны Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Польский лидер вручил президенту Украины высшую награду Польши, орден Белого Орла «за углубление отношений между странами и заслуги в деле обеспечения безопасности и сохранении прав человека».