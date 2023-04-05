В офисе президента Украины подтвердили визит Зеленского в Польшу

Пресс-секретарь президента Украины Никифоров подтвердил визит Зеленского в Польшу

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили официальный визит главы республики в Польшу. Об этом высказался пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что в Польшу Зеленский прибыл вместе со своей женой Еленой. Планируется, что президент встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также проведет «много других двухсторонних и многосторонних встреч».