Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:05, 5 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о прибытии Зеленского в Польшу

RMF FM: президент Украины Зеленский прибыл в Польшу

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники.

«Зеленский уже находится в Польше», — сказано в сообщении. Уточняется, что президент Польши Анджей Дуда встретит украинского лидера в президентском дворце. Это первый официальный визит Зеленского в страну.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что президент Украины вскоре может посетить Варшаву. По его словам, визит главы государства должен был произойти в ближайшее время, но при этом он призвал «не спешить». Яблонский отметил, что подготовка к нему проходила втайне.

Между тем польские власти решили увеличить производство боеприпасов для нужд Киева. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий уточнил, что союзники намерены нарастить поставки вооружений Украине в преддверии ее возможного наступления на фронте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Запорожье заявили о готовых к контрнаступлению украинских войсках
Десятки людей оказались в снежном плену после схода лавины в Индии
Россиянина осудят за убийство товарища из-за неправильно приготовленной картошки
Появились подробности гибели отца российского хоккеиста
Названы города России с подорожавшими новостройками
Известный сервис доставки прекратит работу в России
В офисе президента Украины подтвердили визит Зеленского в Польшу
Стало известно место посадки российского «Орла»
В Китае прокомментировали присоединение Финляндии к НАТО
Мишустин повторно встретится с депутатами Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.