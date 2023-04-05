Стало известно о прибытии Зеленского в Польшу

RMF FM: президент Украины Зеленский прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники.

«Зеленский уже находится в Польше», — сказано в сообщении. Уточняется, что президент Польши Анджей Дуда встретит украинского лидера в президентском дворце. Это первый официальный визит Зеленского в страну.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что президент Украины вскоре может посетить Варшаву. По его словам, визит главы государства должен был произойти в ближайшее время, но при этом он призвал «не спешить». Яблонский отметил, что подготовка к нему проходила втайне.

Между тем польские власти решили увеличить производство боеприпасов для нужд Киева. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий уточнил, что союзники намерены нарастить поставки вооружений Украине в преддверии ее возможного наступления на фронте.