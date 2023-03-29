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16:25, 29 марта 2023Мир

Польша увеличит производство боеприпасов для Украины

Sky News: Польша увеличит производство боеприпасов перед возможным наступлением Украины

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Власти Польши решили увеличить производство боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, его слова передает Sky News.

Глава польского правительства уточнил, что союзники намерены нарастить поставки вооружений Киеву в преддверии возможного наступления Украины на фронте.

«Я призываю частные компании, государственные компании, иностранные организации быстро взяться за создание новых заводов по производству боеприпасов на территории Польши», — высказался Моравецкий. Он подчеркнул, что кабмин Польши намерен выделить два миллиарда злотых на инвестиции из бюджета.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре может посетить Варшаву. Он добавил, что визит украинского лидера произойдет в ближайшее время, но при этом призвал «не спешить». По словам политика, подготовка к нему проходит в тайне.

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Виктория Кондратьева
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