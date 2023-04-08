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15:57, 8 апреля 2023Мир

В Японии экстренно сели два американских истребителя

Kyodo: два американских истребителя F-16 экстренно сели в аэропорту на юге Японии

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку на юге Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что истребители приземлились в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава. У одного из них, как сообщают местные военные, возникли неполадки с двигателем.

Журналист Kyodo сообщил, что на одном из истребителей военные США сняли топливный бак и проводят ремонтные проблемы. Пострадавших при внеплановой посадке самолетов нет. Происшествие также не сказалось на расписании гражданских рейсов.

Ранее сообщалось, что два российских самолета чуть не столкнулись. Инцидент произошел, когда лайнеры пролетали над Коми: один из них направлялся из Санкт-Петербурга в Сургут, а второй — из Москвы в Мирный.

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Полина Матюхина
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