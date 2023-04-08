Кадыров сообщил о ликвидации крупной группы бойцов ВСУ, еще часть взята в плен

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» совместно с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием Апты Алаудинова ликвидировали крупную группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Кадырова, российские военные провели блестящую операцию, часть украинских бойцов взяты в плен, в том числе военнослужащий национальной гвардии Украины Максим Нихаенко.

«Он проделал сложный путь, чтобы выйти на наши позиции, по дороге обморозил ноги, наши врачи оказали ему качественную медицинскую помощь и поставили его на ноги», — сообщил глава Чечни, указав, что Нихаенко является одним из военнослужащих ВСУ, которые решили своевременно сдаться в плен к российским бойцам.

Ранее Кадыров заявил, что контрнаступление ВСУ будет на руку ВС России. «В то же время наши позиции выгодные, укрепленные. Тактика боев отшлифована, приемы и маневры противника угадываемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов», — подчеркнул он.