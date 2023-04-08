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08:45, 8 апреля 2023Россия

Кадыров порассуждал о возможном контрнаступлении ВСУ

Глава Чечни Кадыров заявил, что для контрнаступления ВСУ нужны большие ресурсы
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram.

Как отметил Кадыров, для контрнаступления украинским силам нужны большие ресурсы, а также отметил неизбежность потерь у ВСУ. «В то же время наши позиции выгодные, укрепленные. Тактика боев отшлифована, приемы и маневры противника угадываемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов», — подчеркнул он.

По словам Кадырова, контрнаступление «украинских сатанистов и натовских наемников будет на руку по всем пунктам». «Ну и как вишенка на торте — трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками», — написал он, попросив украинские силы и НАТО «захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения».

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в случае контрнаступления украинская армия понесет колоссальные потери уже в первые часы. Он подчеркнул, что российские войска готовы к любым вариантам развития ситуации.

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Марина Совина
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