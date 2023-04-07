В ДНР предрекли колоссальные потери для украинской армии при контрнаступлении

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ понесут колоссальные потери сразу после контрнаступления

В случае контрнаступления украинская армия понесет колоссальные потери уже в первые часы. Такое мнение выразил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, украинские подразделения для контрнаступления уже сформированы, они включают в себя солдат, которые проходили подготовку в европейских странах-членах НАТО. «Надо понимать, что враг достаточно силен, достаточно решительно настроен», — отметил Гагин.

Советник Пушилина также подчеркнул, что российские войска готовы к любым вариантам развития ситуации. Он указал, что для контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны будут выйти из зоны защиты своих систем противовоздушной обороны (ПВО), что позволит российской авиации в полной мере использовать свои возможности. «Это просто будет звездный час наших ВКС. Противник понесет в первые же часы, я думаю, колоссальные потери. И я не думаю, что многие из них доедут до самой линии фронта», — считает Гагин.