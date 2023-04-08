В Петербурге арестовали назвавшего христиан живущими за счет кавказцев мужчину

В Санкт-Петербурге арестовали хулигана, заявившего, что христиане живут за счет кавказцев

Суд в Санкт-Петербурге арестовал участника дорожного конфликта, публично оскорбившего христиан и заявившего, что они живут за счет кавказцев, а затем устроившего потасовку с полицейскими. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по городу.

По версии следствия, в ходе дорожного конфликта, который произошел на Комендантском проспекте 23 марта, обвиняемый в крайне негативном и враждебном ключе высказал свое отношение «к представителям группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к религии».

Видео инцидента опубликовало издание Baza в Telegram. На кадрах видно, как водитель Hyundai Solaris подрезает автора ролика, стоящего на светофоре, и произносит резкие слова в адрес «христиан, русских», которых назвал фашистами и обвинил в том, что они живут «за счет кавказцев».

28 марта около одного из домов по Комендантскому проспекту сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль предполагаемого хулигана. В ответ на предложение полицейских проследовать в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего ранее инцидента, «мужчина применил к ним физическое насилие, а также приемы борьбы, после чего скрылся».

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих. Из релиза ГСУ СК по городу следует, что правовую квалификацию получили именно слова мужчины про христиан.

Ранее сообщалось, что четверо жителей Владикавказа жестоко избили мужчину с ДЦП после того, как он попросил их не ругаться матом.