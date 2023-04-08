Суд в Коми заключил под стражу обвиняемого в грабеже помощника депутата Госдумы Болобана

Сыктывкарский городской суд заключил под стражу по обвинению в грабеже с применением насилия Илью Болобана, который является помощником депутата Государственной Думы от Коми Олега Михайлова. Об этом сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Болобан отправлен под арест до 5 июня. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, 27 марта Болобан, находясь в офисе КПРФ в Сыктывкаре, «действуя из корыстных побуждений, осознавая, что его преступные действия понятны для потерпевшей, повалил ее на пол и нанес ей множественные удары руками по телу <...> и похитил у нее сотовый телефон стоимостью 59 тысяч рублей».

Суд учел, что телефон потерпевшей найти до сих пор так и не удалось, а вызванный для допроса в качестве свидетеля очевидец уехал из города, «что свидетельствует о возможности выполнения Болобаном И.С. действий, направленных на согласование позиции по делу с иными подлежащими допросу лицами, а также на сокрытие следов расследуемого преступления, уничтожение доказательств».

Ранее депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков бросил резиновую перчатку в коллегу Евгения Щепалова во время заседания одного из комитетов и вызвал его на дуэль. Свои действия депутат объяснил якобы нанесенным ему оскорблением.