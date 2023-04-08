Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:18, 8 апреля 2023Бывший СССР

Белоруссия потребовала стопроцентных гарантий безопасности

Посол Крутой: Белоруссия должна иметь стопроцентные гарантии безопасности со стороны РФ
Дмитрий Крутой

Дмитрий Крутой. Кадр: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил, что у Минска должны быть стопроцентные гарантии безопасности в случае нападения на территорию республики, «невзирая на Будапештский меморандум». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, данные гарантии должны стать итогом работы над проектом концепции безопасности Союзного государства. Речь идет о четких гарантиях безопасности со стороны России в случае военного нападения на Белоруссию, пояснил дипломат.

«Советы безопасности должны буквально в ближайшее время финализировать всю эту работу, чтобы мы имели четкие гарантии нашей безопасности со стороны Российской Федерации», — указал Крутой.

6 апреля президент России Владимир Путин сообщил о подготовке концепции безопасности Союзного государства. По его словам, этот документ должен сформулировать основные задачи взаимодействия России и Белоруссии на фоне «растущей напряженности на внешних границах».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием
Американский военный раскрыл последствия выхода войск ВСУ к Азовскому морю
Белоруссия потребовала стопроцентных гарантий безопасности
Российский военный рассказал об обстановке на кременском направлении в Донбассе
Кабмин выделит еще миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарств
В США предсказали исчезновение Украины до конца года
Способность США догнать Россию по уровню ядерного вооружения оценили
В России заявили о неспособности США разгадать рецепт сплава двигателей РД-180
Игра в футбол бабушки и внучки в Москве попала на видео
Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.