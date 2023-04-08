Белоруссия потребовала стопроцентных гарантий безопасности

Посол Крутой: Белоруссия должна иметь стопроцентные гарантии безопасности со стороны РФ

Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил, что у Минска должны быть стопроцентные гарантии безопасности в случае нападения на территорию республики, «невзирая на Будапештский меморандум». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, данные гарантии должны стать итогом работы над проектом концепции безопасности Союзного государства. Речь идет о четких гарантиях безопасности со стороны России в случае военного нападения на Белоруссию, пояснил дипломат.

«Советы безопасности должны буквально в ближайшее время финализировать всю эту работу, чтобы мы имели четкие гарантии нашей безопасности со стороны Российской Федерации», — указал Крутой.

6 апреля президент России Владимир Путин сообщил о подготовке концепции безопасности Союзного государства. По его словам, этот документ должен сформулировать основные задачи взаимодействия России и Белоруссии на фоне «растущей напряженности на внешних границах».