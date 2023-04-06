Президент России Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства

Президент России Владимир Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства. Слова президента передает ТАСС.

По словам главы государства, этот документ должен сформулировать основные задачи взаимодействия двух стран на фоне «растущей напряженности на внешних границах».

Среди угроз президент также назвал информационную войну и санкционные ограничения, объявленные западными странами.

5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил частые встречи с Владимиром Путиным необходимостью не допустить «торможения» союзных программ. По его словам, 28 из них уже реализованы на 80 процентов.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о невозможности воссоздать СССР, но в то же время отметил постепенную реализацию национальных программ, направленных на развитие проекта Союзного государства.