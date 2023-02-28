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09:11, 28 февраля 2023Россия

В Кремле прокомментировали идею воссоздания СССР

Представитель Кремля Песков заявил, что воссоздание СССР невозможно

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что воссоздание СССР невозможно. Об этом представитель Кремля заявил в интервью «Известиям».

«Президент Владимир Путин сказал, что тот, кто не жалеет о Советском Союзе, не имеет сердца, а тот, кто желает воссоздания Советского Союза, не имеет головы. Мне кажется, что это самое исчерпывающее пояснение вощеного отношения тех, кто говорит о воссоздании СССР», — сказал Песков.

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Константин Лысяков
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