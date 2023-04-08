Российские военные отбили массированную атаку ВСУ

Бойцы ВС России под командованием капитана Михеева отбили массированную атаку ВСУ

Российские военные под командованием капитана Дмитрия Михеева смогли отбить массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, подразделение выполняло боевую задачу по штурму одной из точек ВСУ. Михеев принял решение использовать эффект внезапности. После того, как были разбиты огневые точки противника, российские военные закрепились на одной из позиций и приготовились к атаке.

Утверждается, что Михеев при поддержке артиллерии «не менее десяти раз отражал контратаки противника». Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, две единицы боевых бронированных машин (ББМ), два расчета противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и большое количество живой силы ВСУ.

В Минобороны заявили, что Михеев проявил героизм, выполнив вместе со своими бойцами поставленные задачи. Он также ввел в бой подразделения второго эшелона, что позволило в дальнейшем взять под контроль еще одно поселение, в котором находились военные ВСУ.

Ранее стало известно, что российская артиллерия разбила до 20 военных ВСУ в Харьковской области. Удар по скоплению боевой техники был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган» под командованием начальника расчета старшего лейтенанта Сергея Абрамова. Помимо этого, российские военные поразили цели из «Торнадо-С» под командованием командира боевой машины лейтенанта Сергея Грибанова.