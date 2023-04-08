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11:37, 8 апреля 2023Бывший СССР

Минобороны заявило об уничтожении военных ВСУ под Купянском

Минобороны заявило об уничтожении до 20 военных ВСУ под Купянском из «Града» и «Торнадо-С»

Фото: РИА Новости

Российская артиллерия Западной группировки войск уничтожила до 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«На Купянском направлении в районе населенного пункта Богуславка артиллерией группировки войск "Запад" нанесен групповой удар РСЗО "Ураган" под командованием начальника расчета старшего лейтенанта Сергея Абрамова и "Торнадо-С" под командованием командира боевой машины лейтенанта Сергея Грибанова по скоплению вооружения и военной техники 92 омбр», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, уточняется, что потери украинской стороны составили пять единиц техники, в том числе один грузовик с боеприпасами. Помимо этого, истребитель Су-35 авиационной управляемой ракетой уничтожил станцию контрбатарейной борьбы производства США в районе Песчаного.

Также известно, что расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожил беспилотник «Фурия» в районе Берестового.

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Алевтина Запольская
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