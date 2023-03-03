Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 3 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об оттоке населения из украинского Купянска

Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил, что жители Купянска начали массово покидать город

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В городе Купянск в Харьковской области Украины наблюдается отток населения. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, местные жители начали массово покидать населенный пункт и окрестности на собственных транспортных средствах, образовывая пробки на дорогах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Госдеп отказался извиняться за диалог Блинкена и Лаврова на G20
Босс мафии сбежал из тюрьмы с помощью связанных простыней
Сгоревшим при пожаре в московском подъезде человеком оказалась 18-летняя девушка
Названа стоимость самой дорогой квартиры для аренды в Москве
Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудят санкции против Китая
Названы ежегодно необходимые для сдачи лабораторные анализы
Стало известно об оттоке населения из украинского Купянска
США и Южная Корея проведут крупнейшие с 2017 года военные учения
Ресторан загорелся в российском городе на площади в 1200 квадратных метров
В Минздраве ответили на вопрос о дефиците лекарств в аптеках России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.