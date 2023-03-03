Стало известно об оттоке населения из украинского Купянска

Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил, что жители Купянска начали массово покидать город

В городе Купянск в Харьковской области Украины наблюдается отток населения. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, местные жители начали массово покидать населенный пункт и окрестности на собственных транспортных средствах, образовывая пробки на дорогах.