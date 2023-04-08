Путин поручил найти места захоронений бойцов Красной Армии в новых регионах

Путин поручил СК РФ установить места захоронений бойцов Красной Армии в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить места захоронения бойцов Красной Армии и жертв преступлений нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер указал на необходимость привлечь к поискам общественные организации, занимающейся этой деятельностью. Работы будут вестись на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также президент поручил установить места захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 года. В тексте документа отмечается, что СК РФ должен представить доклад до 30 июля 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил поднять уровень газификации Херсонской области. О необходимости повысить уровень обеспеченности региона голубым топливом российский лидер заявил в ходе рабочей встречи с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо.