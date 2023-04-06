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14:26, 6 апреля 2023Среда обитания

Путин поручил поднять уровень газификации Херсонской области

Президент России Путин потребовал нарастить уровень газификации Херсонской области с 27%

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил поднять уровень газификации Херсонской области. О необходимости повысить уровень обеспеченности региона голубым топливом российский лидер заявил в ходе рабочей встречи с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, его слова приводит ТАСС.

Глава государства с удивлением отреагировал на слова Сальдо о том, что регион газифицирован только на 27 процентов. «Надо поднимать [уровень]», — заявил он.

Ранее Сальдо призвал украинские силы готовиться к эвакуации из Херсона.

В феврале 2023 года президент России пообещал, что в стране будет продлена программа бесплатной газификации жилья в регионах. При этом он отметил, что в ближайшие годы будет развиваться инфраструктура регионов. Программу газификации распространят на социальные объекты, в том числе детские сады, школы, поликлиники и больницы.

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Варвара Кошечкина
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