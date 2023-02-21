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13:01, 21 февраля 2023Среда обитания

Путин заявил о продлении программы бесплатной газификации

Президент Путин заявил, что в России продлят программу бесплатной газификации жилья

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет продлена программа бесплатной газификации жилья в регионах. Об этом он сказал во время обращения к Федеральному собранию, трансляция ведется на сайте Первого канала.

Глава государства отметил, что в ближайшие годы будет развиваться инфраструктура регионов. Программу газификации распространят на социальные объекты, в том числе детские сады, школы, поликлиники и больницы.

«Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения», — заявил Путин.

Глава государства оглашает послание в Гостином Дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

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Нина Ташевская
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