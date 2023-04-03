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22:41, 3 апреля 2023Бывший СССР

Сальдо призвал украинские силы готовиться к эвакуации из Херсона

Сальдо посоветовал украинским силам готовиться к эвакуации из Херсонской области

Фото: РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о якобы эвакуации из Скадовского района, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Киев распускает слухи о якобы идущей эвакуации. Политик призвал украинские силы «готовиться к эвакуации из Херсона». «Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются», — посоветовал он Киеву подумать.

Ранее Сальдо назвал возвращение правобережной части Херсонской области главной задачей на 2023-й.

9 ноября стало известно, что Россия отведет войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовала эвакуация мирных жителей из города. Вскоре после завершения маневра российской армии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.

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Марина Совина
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