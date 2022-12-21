Глава Херсонской области назвал главную задачу армии на 2023 год

Сальдо назвал возвращение правобережной части Херсонской области главной задачей на 2023-й

Возвращение правобережной части Херсонской области является главной задачей армии на 2023 год. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

В числе главных задач он также назвал восстановление экономических связей и помощь жителям. «Что касается Херсона. Его сначала взяли, а потом оставили. Для меня это событие горькое. Но скажу так: все, что ни происходит, делается к лучшему», — подчеркнул губернатор.

По мнению Сальдо, российская сторона вернется в Херсон и «пойдет дальше» — вся причерноморская часть будет «на своем родном месте».

9 ноября Россия решила отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовала эвакуация мирных жителей из города. Вскоре после завершения маневра вооруженных сил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.

