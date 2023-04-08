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09:31, 8 апреля 2023Экономика

В российских магазинах почти закончилась игра «Монополия»

В российских магазинах почти закончились запасы настольной игры «Монополия»

Фото: Maria Lin Kim / Unsplash

В российских магазинах почти закончились запасы настольной игры «Монополия». Об этом пишет РБК.

Уточняется, что истощение запасов игры связано с уходом владельца этого бренда — компании Hasbro. Так, «Монополия» закончилась в магазинах России почти сразу после Нового года, при этом новых поставок не ожидается.

Отмечается, что игру все еще можно найти в магазинах «Детский мир», а также на Ozon и Wildberries. Тем не менее в отзывах к игре на сайтах маркетплейсов пишут, ссылаясь на ненадлежащее качество, что это неофициальная версия «Монополии».

Ранее в России ликвидировали юридическое лицо разработчика игр FIFA и Need for Speed. Информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации означает, что компания окончательно ушла с российского рынка.

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Анастасия Заикина
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