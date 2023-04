Разработчик игр FIFA и Need for Speed окончательно ушел из России

ЕГРЮЛ: юридическое лицо разработчика игры FIFA Electronic Arts в России ликвидировано

В России ликвидировано юридическое лицо компании Electronic Arts (EA) — разработчика популярных компьютерных игр FIFA, Need for Speed, Medal of Honor, The Sims, Battlefield, Dead Space, Mass Effect, Star Wars, Apex Legends. Об этом свидетельствуют данные единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

Информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации означает, что компания окончательно ушла с российского рынка. Electronic Arts работала в стране с 2007 года.

В начале марта 2022 года разработчик сообщил о приостановке продаж своих продуктов на территории России и Белоруссии на фоне начала военных действий на Украине. Аналогичное решение принял разработчик и издатель видеоигр Ubisoft Entertainment.

В конце ноября стало известно, что продукты EA больше официально не представлены в России. По мнению экспертов, уход компании может привести к тому, что в будущих проектах разработчика не будет дубляжа на русском языке.