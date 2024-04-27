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08:12, 27 апреля 2024Из жизни

Карл III вернется к своим обязанностям на следующей неделе

Король Великобритании Карл III вернется к своим обязанностям на следующей неделе
Карл III

Карл III. Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

Король Великобритании Карл III на следующей неделе вернется к исполнению королевских обязанностей и возобновит участие в общественных мероприятиях. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

30 апреля Карл III и его королева-консорт Камилла посетят центр по лечению раковых заболеваний, где встретятся с медперсоналом и пациентами.

Также в Букингемском дворце сообщили, что монарх в июне примет японского императора Нарухито и его супругу императрицу Масако. Они прибудут в Британию с государственным визитом.

Ранее сообщалось, что разработанный на случай смерти короля Великобритании план под названием «Менайский мост» регулярно пересматривается в правительстве страны из-за проблем со здоровьем у монарха.

В начале февраля сообщалось, что у Карла III обнаружили рак. В Букингемском дворце заявили, что заболевание у 75-летнего монарха нашли во время медицинских процедур, связанных с увеличением простаты.

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      Марина Совина
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