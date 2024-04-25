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22:07, 25 апреля 2024Из жизни

В Британии решили обновить план на случай смерти Карла III

Daily Beast: разработанный на случай смерти Карла III план регулярно обновляется
СюжетПохороны королевы Елизаветы:

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Разработанный на случай смерти короля Великобритании Карла III план под названием «Менайский мост» регулярно пересматривается в британском правительстве из-за проблем со здоровьем у монарха. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, в британском обществе распространяются слухи, что болезнь Карла III более серьезна, чем заявляют его помощники. По словам собеседников, чиновники просматривают документ, содержащий сотни страниц. Отмечается, что в план также вносятся правки, учитывается опыт похорон королевы Елизаветы II. «Похороны королевы прошли как по маслу и задали высокую планку. Это не эмоциональный момент, это работа, к которой относятся очень серьезно», — сообщил источник.

В начале февраля сообщалось, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак. В Букингемском дворце заявили, что заболевание у 75-летнего монарха нашли во время медицинских процедур, связанных с увеличением простаты.

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      Марина Совина
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