Ubisoft приостановит продажи видеоигр в России

Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft Entertainment объявил о приостановке продаж видеоигр в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что будут прекращены как физические, так и цифровые продажи на российском рынке. Ubisoft известен благодаря таким игровым франшизам, как Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Prince of Persia, Rayman, Tom Clancy's, and Watch Dogs.

Ранее американская компания Electronic Arts (EA) заявила о том, что прекращает продажу своих видеоигр на территории России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. Согласно заявлению компании, было принято решение о приостановке продаж игр и прочей продукции на время продолжения конфликта. Отмечается, что игры Electronic Arts теперь не будут доступны для покупки в магазине Origin и приложении EA в России.