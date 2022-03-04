Electronic Arts прекратит продажу своих видеоигр в России

Американская компания Electronic Arts (EA) заявила о том, что прекращает продажу своих видеоигр на территории России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Согласно заявлению компании, было принято решение о приостановке продаж игр и прочей продукции на время продолжения конфликта. Отмечается, что игры Electronic Arts теперь не будут доступны для покупки в магазине Origin и приложении EA в России.

Ранее корпорация Microsoft объявила об уходе из России. Решение о прекращении продажи товаров и предоставлении услуг в России вызвано ситуацией на Украине. Компания координирует свою работу с правительствами США, ЕС и Великобритании.

