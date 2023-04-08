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05:51, 8 апреля 2023Бывший СССР

Минобороны сообщило об уничтожении разведгруппы ВСУ российскими силами

Глава пресс-центра группы «Восток»: российские снайперы уничтожили разведгруппу ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские силы уничтожили разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.

Так, российские военные пресекли попытку проведения разведки боем передовых позиций группировки «Восток». «Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — рассказал Гордеев. Помимо этого, расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» сбили беспилотники «Фурия» и «Валькирия».

Кроме того, российская артиллерия уничтожила гаубицу и минометный расчет на запорожском направлении.

7 апреля Минобороны России сообщило, что российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области. Также удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ — они располагались в Ивановке Донецкой народной республики (ДНР) и Новолюбовке Луганской народной республики (ЛНР).

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Марина Совина
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