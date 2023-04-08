Okaz: Россия способна сокрушить НАТО в случае дальнейших провокаций альянса

Странам-членам НАТО следует воздержаться от провокаций, поскольку в противном случае они рискуют столкнуться с ответными мерами России, заявил обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.

По словам журналиста, Москва не стремится к конфронтации с альянсом, однако ему не стоит испытывать ее терпение. «Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что Россия — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО», — считает обозреватель.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил об отсутствии повышенной ядерной угрозы со стороны Москвы. Он отметил, что альянс не видит признаков изменения военной ситуации России. Он добавил, что НАТО, в свою очередь, не меняло своей позиции в отношении ядерной войны и не повышало уровень тревоги.