Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 8 апреля 2023Мир

В Саудовской Аравии предупредили НАТО о последствиях в случае провокаций

Okaz: Россия способна сокрушить НАТО в случае дальнейших провокаций альянса
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Странам-членам НАТО следует воздержаться от провокаций, поскольку в противном случае они рискуют столкнуться с ответными мерами России, заявил обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.

По словам журналиста, Москва не стремится к конфронтации с альянсом, однако ему не стоит испытывать ее терпение. «Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что Россия — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО», — считает обозреватель.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил об отсутствии повышенной ядерной угрозы со стороны Москвы. Он отметил, что альянс не видит признаков изменения военной ситуации России. Он добавил, что НАТО, в свою очередь, не меняло своей позиции в отношении ядерной войны и не повышало уровень тревоги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В сети появилась новая порция секретных документов США по Украине
Премьер Италии выразила соболезнования семье погибшего в Израиле итальянца
КНДР еще раз испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник
Ставшая послом Украины сексолог обратилась к болгарам в халате
Предсказавший поражение Украины американский профессор объяснился
Путин поручил найти места захоронений бойцов Красной Армии в новых регионах
Доктор Мясников напомнил о суперполезном продукте для иммунитета
В Пентагоне заявили об изучении информации о новой утечке секретных документов
В Саудовской Аравии предупредили НАТО о последствиях в случае провокаций
Минторг США задумался о мерах против «Лаборатории Касперского»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.