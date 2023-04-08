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02:24, 8 апреля 2023Мир

КНДР еще раз испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник

Yonhap: КНДР испытала подводный беспилотник Haeil-2, способный нести ядерное оружие
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

КНДР провела очередные испытания подводного беспилотника Haeil 2, который способен нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Тестирование вооружения проводилось с 4 по 7 апреля. Уточняется, что на протяжении 71 часа и 6 минут дрон курсировал по «эллиптическому и восьмиугольному маршрутам», пройдя расстояние в одну тысячу километров. В конце беспилотник произвел детонацию макета ядерного заряда.

В ходе испытания была подтверждена надежность системы и ее «смертоносный потенциал», пишет агентство.

Впервые об испытаниях новой системы подводного ядерного оружия, способной вызвать «радиоактивное цунами», сообщалось 24 марта. Тогда испытаниями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, утверждает радиостанция.

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Марина Совина
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