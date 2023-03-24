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01:07, 24 марта 2023Мир

КНДР испытала способные вызвать «радиоактивное цунами» подводные беспилотники

КНДР испытала систему подводного ядерного оружия, способную вызвать «радиоактивное цунами»
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

КНДР провела испытания новой системы подводного оружия. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

Речь идет о подводном беспилотнике, который способен нести ядерный боезаряд. Уточняется, что новое оружие способно «уничтожить военные корабли и крупные порты противника», а также может вызвать «мощное радиоактивное цунами».

Испытания проходили с 21 по 23 марта. Ими руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, утверждает радиостанция.

Ранее сообщалось, что КНДР в среду, 22 марта, запустила четыре крылатые ракеты. До этого Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньяну необходимо быть готовым к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны.

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Марина Совина
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