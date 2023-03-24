КНДР испытала способные вызвать «радиоактивное цунами» подводные беспилотники

КНДР испытала систему подводного ядерного оружия, способную вызвать «радиоактивное цунами»

КНДР провела испытания новой системы подводного оружия. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

Речь идет о подводном беспилотнике, который способен нести ядерный боезаряд. Уточняется, что новое оружие способно «уничтожить военные корабли и крупные порты противника», а также может вызвать «мощное радиоактивное цунами».

Испытания проходили с 21 по 23 марта. Ими руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, утверждает радиостанция.

Ранее сообщалось, что КНДР в среду, 22 марта, запустила четыре крылатые ракеты. До этого Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньяну необходимо быть готовым к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны.