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20:58, 8 апреля 2023Экономика

В Саудовской Аравии признались в желании стать хозяевами нефтяного сектора

Bloomberg: в 2020 году саудовский наследный принц хотел стать «хозяином нефтяного сектора»

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

После срыва сделки ОПЕК+ в 2020 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд захотел стать «хозяином нефтяного сектора». В желании наводнить рынки своей нефтью из-за разногласий с Москвой признался министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, передает Bloomberg.

По его словам, в марте 2020 года Саудовская Аравия предлагала сократить добычу нефти в ответ на пандемию коронавируса, тогда как Москва, напротив, предложила повременить с этим решением. По словам министра, когда он рассказал кронпринцу, что объединению экспортеров нефти не удалось договориться о квотах, тот велел достичь «максимальных производственных мощностей».

Саудовский министр признался, что запаниковал, но в конечном итоге этот шаг позволил в начале апреля прийти к соглашению о сокращении добычи более чем на 1 миллион баррелей в день. «Это был не вопрос ценообразования, не вопрос прибыли или дохода. Скорее, это вопрос "быть или не быть": кто будет хозяином этого сектора?» — рассказал он.

Ранее стало известно, что нефтегазовая государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в очередной раз подняла отпускные цены на нефть в мае для покупателей из Азии. Такое решение стало неожиданным, поскольку трейдеры, опрошенные до объявления ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, ожидали значительного падения стоимости топлива.

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Виктория Кондратьева
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