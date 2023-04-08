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13:30, 8 апреля 2023Россия

В Севастополе предупредили жителей о звуках стрельбы

Развожаев предупредил жителей Севастополя об учебной стрельбе Черноморского флота

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

В Севастополе 8 апреля могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом местных жителей предупредил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Он объяснил, что на Северном молу проходит учебная стрельба Черноморского флота России. «В городе все спокойно», — заверил Развожаев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины. Осколки сбитого российскими средствами противовоздушной обороны снаряда упали в одном из населенных пунктов полуострова, жертв и разрушений нет.

Кроме того, 29 марта в Симферопольском районе Крым был сбит беспилотник. По словам главы республики, никто не пострадал. Он подчеркнул, что летательный аппарат упал в поле и приложил кадры с места инцидента.

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Константин Лысяков
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