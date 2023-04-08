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12:18, 8 апреля 2023Россия

Власти Крыма сообщили о падении обломков украинской ракеты в населенном пункте

Власти Крыма: обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов

Фото: Pelikh Alexey / Shutterstock / Fotodom

Обломки сбитой в Крыму системами противовоздушной обороны (ПВО) украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов полуострова, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram.

«Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет», — заявил представитель властей региона.

Ранее Крючков сообщил, что в районе Феодосии сработали системы противовоздушной обороны. Глава региона Сергей Аксенов подтвердил, что ракету, которая была запущена со стороны Украины, сбили в небе над Феодосией.

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Игорь Дмитров
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