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11:41, 8 апреля 2023Россия

В Крыму сбили запущенную со стороны Украины ракету

Аксенов заявил, что в Крыму сбили запущенную со стороны Украины ракету

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Крыму сбили ракету, которая была запущена со стороны Украины. Об сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram.

По его словам, снаряд был сбит в небе над Феодосией. Информацию о разрушениях и пострадавших Аксенов не сообщил.

До этого советник главы полуострова Олега Крючков сообщал в Tekegram, что в районе Феодосии сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее в Симферопольском районе Крым был сбит беспилотник. Как рассказал Аксенов, никто не пострадал. Он подчеркнул, что летательный аппарат упал в поле. В свою очередь, Крючков сообщил, что летательный аппарат был поражен с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Константин Лысяков
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