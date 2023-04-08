Власти Крыма сообщили о работе ПВО в районе Феодосии

Советник главы Крыма Крючков: ПВО сработало в районе Феодосии, информация проверяется

В районе Феодосии в Крыму, по предварительным сведениям, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сейчас данная информация проверяется. Об этом в Telegram-канале написал советник главы региона Олег Крючков.

Он также добавил, что несколько позже появится официальная информация на этот счет.

Ранее Крючков объяснил, что громкие звуки в Крыму, которые могли услышать жители полуострова 5 апреля, были связаны с учениями.