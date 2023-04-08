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11:38, 8 апреля 2023Россия

Власти Крыма сообщили о работе ПВО в районе Феодосии

Советник главы Крыма Крючков: ПВО сработало в районе Феодосии, информация проверяется

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

В районе Феодосии в Крыму, по предварительным сведениям, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сейчас данная информация проверяется. Об этом в Telegram-канале написал советник главы региона Олег Крючков.

Он также добавил, что несколько позже появится официальная информация на этот счет.

Ранее Крючков объяснил, что громкие звуки в Крыму, которые могли услышать жители полуострова 5 апреля, были связаны с учениями.

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Игорь Дмитров
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