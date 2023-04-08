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13:12, 8 апреля 2023Путешествия

Авиакомпаниям предложили изменить маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке

Росавиация предложила авиакомпаниям изменить маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке

Фото: Ivan Shimko / Unsplash

Российским и международным авиакомпаниям предложили изменить маршруты из-за опасности, которую для самолетов создало извержение вулкана «Безымянный» на Камчатке 7 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Отмечается, что высота пеплового выброса составила до 12 километров, и ему был присвоен максимальный уровень опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Облако пепла двигалось к юго-востоку от Камчатки, поэтому Росавиация известила авиакомпании об опасности и предложила воспользоваться более безопасными маршрутами через территорию России.

В ведомстве также сообщили, что российские органы обслуживания воздушного движения обеспечили безопасный пролет 23 самолетов из Китая, Индии и других стран Южной Азии, следующих в Северную Америку, и обратно. «Российская Федерация обеспечила безопасность полетов 12 иностранных авиакомпаний», — рассказали в Росавиации, добавив, что речь идет в том числе об Air India, Cathay Pacific и China Southern.

7 апреля региональное отделение МЧС сообщило, что вулкан Безымянный трижды за день выбросил пепел, который достиг высоты 5,5 тысячи метров. Вулкан находится в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает почти три километра.

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Виктория Кондратьева
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