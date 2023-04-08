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19:12, 8 апреля 2023Культура

Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к Wildberries

Mash: Сафронов потребовал от Wildberries 10 млрд рублей за продажу товаров с его логотипом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский художник Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к маркетплейсу Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Претензии у художника возникли из-за продажи на площадке товаров с его логотипом. Так, на маркетплейсе можно найти пакет-майку «Никас», набор для вышивания крестом «Никас» и прочие товары с этим лого.

В иске, копия которого публикует Mash, Сафронов напомнил, что обладает исключительным правом на этот товарный знак и потребовал от маркетплейса выплатить 10 миллиардов рублей. Эту сумму авторы канала назвали «самым большим иском за всю историю российского искусства».

В начале феврале сообщалось, что Никас Сафронов попал с больницу с сильным отравлением после съеденной банки вяленых помидоров.

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Полина Матюхина
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