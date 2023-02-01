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13:33, 1 февраля 2023Культура

Никас Сафронов оказался в больнице из-за вяленых помидоров

Starhit: художник Никас Сафронов госпитализирован с сильным отравлением

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Художник Никас Сафронов госпитализирован в одну из столичных клиник с сильным отравлением. Об этом сообщает Starhit.

Как рассказал актер Николай Денисов, Сафронов оказался в больнице из-за съеденной банки вяленых помидоров. В настоящее время врачам удалось стабилизировать его состояние.

«Вечером я заехал к Никасу, Он был голодный, но устал после тяжелого рабочего дня и поэтому не хотел никуда идти. Он вспомнил, что один его приятель привез ему из Италии баночку вяленых помидоров. Открыл ее и с огромным наслаждением начал есть. Я от них отказался — после удаления желчного пузыря мне нельзя есть такие деликатесы. Никас ел томаты и вспоминал свою жену-итальянку, их поездки в Италию и маленького сына Стефано, с которым они гуляли по Венеции. Помидоры были настолько вкусные, что Никас съел почти всю банку», — поделился Денисов.

Примерно через час художника начало тошнить, он испытывал озноб и боли в животе. В больнице его поместили в отделение интенсивной терапии, где Сафронову поставили капельницу и провели промывание желудка. Кроме того, ему начали колоть антибиотики.

По словам самого художника, причиной отправления, скорее всего, послужили бактерии, вызывающие ботулизм. Сафронов отметил, что «все хваленые европейские стандарты качества могли быть потеряны за эти годы», поэтому «лучше, конечно, есть все со своей грядки» или выбирать проверенные российские продукты.

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Евгений Шульгин
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