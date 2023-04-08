Глава Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе работой по профилактике диверсантов

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с работой по профилактике диверсантов. Так происходящее в своем Telegram-канале объяснил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения — прим. "Ленты.ру")», — написал он.

Ранее глава Севастополя предупреждал, что 8 апреля жители города могут услышать звуки стрельбы. Он объяснил это учебной стрельбой Черноморского флота на Северном молу и успокоил местных жителей, сказав, что «в городе все спокойно».