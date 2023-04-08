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19:15, 8 апреля 2023Россия

Глава Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе работой по профилактике диверсантов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с работой по профилактике диверсантов. Так происходящее в своем Telegram-канале объяснил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения — прим. "Ленты.ру")», — написал он.

Ранее глава Севастополя предупреждал, что 8 апреля жители города могут услышать звуки стрельбы. Он объяснил это учебной стрельбой Черноморского флота на Северном молу и успокоил местных жителей, сказав, что «в городе все спокойно».

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Полина Матюхина
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