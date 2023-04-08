«Военная хроника»: бойцы ЧВК «Вагнер» начали отрезать ВСУ от снабжения в Артемовске

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали отрезать Вооруженные силы Украины (ВСУ) от снабжения в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом пишет Telgram-канал «Военная хроника».

Как пишут авторы поста, вагнеровцы наносят удары по скоплениям техники противника на переправах возле трассы О-056, пролегающей от Артемовска до Яра, а также трассы Е-40 в районе Миньковки, Голубовки и Приволья. Параллельно этому российские подразделения отсекают ВСУ на полевых переправах между Красным и Часовым Яром, а также между Часовым Яром и Калиновкой.

По данным канала, из-за ударов артиллерии становится все труднее удерживать транспортный коридор, который необходим ВСУ для снабжения. «Для поддержки логистики ВСУ задействовали силы 4-й танковой и 30-й механизированной бригад, однако боевая техника, сопровождающая конвои с припасами и боекомплектом, также попадает под удар орудий «Гиацинт-Б» и снарядов «Краснополь» калибра 152 мм», — сообщается в посте.

Стало известно, что для подвоза боеприпасов, лекарств и снаряжения небольшими партиями украинские военные используют американские и советские бронетранспортеры и гражданский транспорт. Однако снабжение нарушается ударами артиллерии ЧВК «Вагнер». Кроме того, ВСУ становится все сложнее использовать импровизированные переправы из-за уничтоженных бойцами из Украины мостов.

Ранее появилось видео с уничтоженной на выезде из Артемовска техникой ВСУ. Как пишет «Военная хроника», на кадрах — один из участков между Часовым Яром и Хромовом. По данным канала, там было уничтожено 15 единиц транспорта, включая застрявший в грязи танк 4-й отдельной танковой бригады.