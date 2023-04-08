Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 8 апреля 2023Бывший СССР

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали отрезать ВСУ от снабжения в Артемовске

«Военная хроника»: бойцы ЧВК «Вагнер» начали отрезать ВСУ от снабжения в Артемовске

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали отрезать Вооруженные силы Украины (ВСУ) от снабжения в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом пишет Telgram-канал «Военная хроника».

Как пишут авторы поста, вагнеровцы наносят удары по скоплениям техники противника на переправах возле трассы О-056, пролегающей от Артемовска до Яра, а также трассы Е-40 в районе Миньковки, Голубовки и Приволья. Параллельно этому российские подразделения отсекают ВСУ на полевых переправах между Красным и Часовым Яром, а также между Часовым Яром и Калиновкой.

По данным канала, из-за ударов артиллерии становится все труднее удерживать транспортный коридор, который необходим ВСУ для снабжения. «Для поддержки логистики ВСУ задействовали силы 4-й танковой и 30-й механизированной бригад, однако боевая техника, сопровождающая конвои с припасами и боекомплектом, также попадает под удар орудий «Гиацинт-Б» и снарядов «Краснополь» калибра 152 мм», — сообщается в посте.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Стало известно, что для подвоза боеприпасов, лекарств и снаряжения небольшими партиями украинские военные используют американские и советские бронетранспортеры и гражданский транспорт. Однако снабжение нарушается ударами артиллерии ЧВК «Вагнер». Кроме того, ВСУ становится все сложнее использовать импровизированные переправы из-за уничтоженных бойцами из Украины мостов.

Ранее появилось видео с уничтоженной на выезде из Артемовска техникой ВСУ. Как пишет «Военная хроника», на кадрах — один из участков между Часовым Яром и Хромовом. По данным канала, там было уничтожено 15 единиц транспорта, включая застрявший в грязи танк 4-й отдельной танковой бригады.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Москве завершилось прощание с военкором Владленом Татарским
ВСУ обстреляли школу в Херсонской области
Даня Милохин остался без денег после отказа от проектов в России
Опубликована карта боевых действий на Украине
В ФРГ заявили о неспособности Макрона положить конец украинскому кризису
Винер рассказала о самом дорогом подарке от Усманова
Суд в Коми заключил под стражу обвиняемого в грабеже помощника депутата Госдумы
Джиган пообещал Самойловой быть самым лучшим мужем
Минобороны отчиталось об ударах по 92 подразделениям ВСУ
Из-за предложений о платных фото столичный аниматор лишился краснокнижной совы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.