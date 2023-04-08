Военкоры показали уничтоженную ЧВК «Вагнер» под Артемовском технику ВСУ на видео

Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили на выезде из Артемовска технику ВСУ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили на выезде из Артемовска (украинское название — Бахмут) технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео пораженных автомобилей показали «Военкоры русской весны» в своем Telegram-канале.

На кадрах, снятых с высоты, видно участок дороги, на котором стоит искореженная еще дымящаяся техника. Среди нее можно заметить танк, бронеавтомобили и фургоны.

Авторы поста сообщают, что попавшая на видео техника могла быть поставлена украинским войскам НАТО. Они также подчеркнули, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в районе боевых действий.

Ранее «Русской Весне» стало известно, что ВСУ ведут контратаку в Артемовске, пытаясь отбросить ЧВК «Вагнер» от «дороги жизни». По информации, полученной изданием из сводок украинских военных, российские войска пытаются вытеснить противника подразделения за железную дорогу.