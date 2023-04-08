Военкоры показали уничтоженную ЧВК «Вагнер» под Артемовском технику ВСУ на видео
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили на выезде из Артемовска (украинское название — Бахмут) технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео пораженных автомобилей показали «Военкоры русской весны» в своем Telegram-канале.
На кадрах, снятых с высоты, видно участок дороги, на котором стоит искореженная еще дымящаяся техника. Среди нее можно заметить танк, бронеавтомобили и фургоны.
Авторы поста сообщают, что попавшая на видео техника могла быть поставлена украинским войскам НАТО. Они также подчеркнули, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в районе боевых действий.
Ранее «Русской Весне» стало известно, что ВСУ ведут контратаку в Артемовске, пытаясь отбросить ЧВК «Вагнер» от «дороги жизни». По информации, полученной изданием из сводок украинских военных, российские войска пытаются вытеснить противника подразделения за железную дорогу.