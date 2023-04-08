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05:59, 8 апреля 2023Бывший СССР

Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ танком Т-80

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ

Минобороны России показало уничтожение танком Т-80 командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует РИА Новости.

На видео видно, как бронемашина выдвигается в сторону лесополосы, после чего, прикрываясь деревьями, производит серию выстрелов, и уезжает. При этом демонстрируется работа экипажа внутри танка, а также действие автомата заряжания пушки.

В военном ведомстве пояснили, что быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику «огненную карусель».

Ранее командир российского танкового подразделения с позывным «Арцах», награжденный медалью «За отвагу», рассказал о преимуществах танка Т-80. По его словам, боевая машина хорошо проявляет себя в наступлении. Военнослужащий отметил, что Т-80 быстро запускается и прогревается, а при движении к позициям противника действует практически бесшумно, его можно услышать лишь с близкого расстояния в 100-200 метров. «А вот уходит с позиций громко — у него газотурбинный двигатель, и весь звук из двигателя идет назад», — добавил танкист.

Марина Совина
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