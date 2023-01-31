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06:59, 31 января 2023Наука и техника

Российский танкист рассказал о преимуществах Т-80 в наступлении

Командир танкового подразделения заявил, что танк Т-80 хорошо проявляет себя в наступлении

Фото: Bulkin Sergey/ Globallookpress.com

Командир российского танкового подразделения с позывным «Арцах», награжденный медалью «За отвагу» рассказал о преимуществах танка Т-80. По его словам, боевая машина хорошо проявляет себя в наступлении, передает РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что Т-80 быстро запускается и прогревается, а при движении к позициям противника действует практически бесшумно, его можно услышать лишь с близкого расстояния в 100-200 метров.

«А вот уходит с позиций громко — у него газотурбинный двигатель, и весь звук из двигателя идет назад», — добавил танкист.

Базовую версию танка Т-80 приняли на вооружение в 1976 году. Он получил единую газотурбинную силовую установку и гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard, которые Запад поставит Украине, уступают по характеристикам российским Т-80.

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Марина Совина
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