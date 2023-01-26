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14:15, 26 января 2023Наука и техника

В России сравнили Abrams и Leopard с Т-80

Дипломат Гаврилов заявил, что Abrams и Leopard уступают российским танкам Т-80

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard, которые Запад поставит Украине, уступают по характеристикам российским Т-80. Об этом глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА Новости.

«Танки — такие же обычные коробки, снаряженные оружием. Abrams и Leopard мало чем отличаются, они даже хуже, чем наши Т-80, военные это знают», — сказал дипломат.

Базовую версию танка Т-80 приняли на вооружение в 1976 году. Его модификация Т-80У стала первым в мире танком со встроенной динамической защитой. Т-80 получил единую газотурбинную силовую установку и гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров. Модернизированную версию Т-80БВМ оснастили доработанным двигателем, комплексом динамической защиты «Реликт» и новым оборудованием.

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Ранее в январе президент США Джо Байден заявил о решении передать Украине 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. В него также войдут боеприпасы, запасные части и обучение экипажей.

В том же месяце глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что немецкие танки Leopard 2 превосходят по некоторым характеристикам американские Abrams, но уступают российским Т-90 в огневой мощи и бронезащите.

В сентябре «Омсктрансмаш» досрочно поставил Минобороны России партию танков Т-80БВМ в рамках государственного оборонного заказа.

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Даниил Иринин
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