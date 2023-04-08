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13:57, 8 апреля 2023Мир

В США заявили о готовности отправить войска на Тайвань при одном условии

Конгрессмен США Маккол: Вашингтон готов отправить войска на Тайвань при вторжении Китая

Фото: Frolda / Unsplash

Вашингтон готов отправить войска на Тайвань при одном условии, об этом заявил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол. Его слова приводит Fox News.

«Я думаю, если Китай вторгнется на Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс последует его примеру», — сказал конгрессмен.

По его словам, речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны, которое США не применяли со времен Второй мировой войны.

Ранее американские власти назвали Китай главной угрозой кибербезопасности. В частности, в американской разведке считают, что в случае конфликта между двумя странами Пекин попытается подвергнуть риску критическую инфраструктуру США.

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Анастасия Заикина
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