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10:58, 8 апреля 2023Мир

Посольство России прокомментировало данные о пострадавших в теракте в Тель-Авиве

Посольство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в теракте в Тель-Авиве

Фото: Nir Elias / Reuters

Посольство России в Израиле прокомментировало данные о пострадавших россиянах в теракте в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на 09:00 мск [8 апреля] информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате произошедшего вечером 7 апреля на набережной Тель-Авива террористического нападения с наездом автомобиля на людей и стрельбой, отсутствует», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что консульский отдел посольства следит за положением и контактирует представителями израильской власти. В диппредставительстве добавили, что обращений от конкретных лиц в адрес российской стороны в связи с терактом не поступало.

Ранее, 9 марта, в Тель-Авиве произошла стрельба возле кафе. Не менее трех человек получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее серьезным терактом.

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Виктория Кондратьева
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