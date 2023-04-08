Стало известно о провалившейся попытке ВСУ захватить ЗАЭС

The Times: более 600 военных ВСУ пытались захватить ЗАЭС в октябре 2022 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в октябре прошлого года, однако операция провалилась. Об этом стало известно газете The Times.

По информации издания, в операции приняли участие более 600 украинских военных из элитных подразделений. В частности, они пытались высадиться на левый берег реки Днепр, для чего были задействованы более 30 лодок. Вооружены военные были крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и противотанковыми ракетными комплексами.

Как рассказал собеседник издания, военные ВСУ не ожидали жесткого сопротивления российских сил, так как рассчитывали, что те «не смогут использовать артиллерию» в районе станции. По словам украинского офицера, российские военные «построили очень густую оборону и все заминировали». «При нашем приближении они даже подогнали танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо по воде», — поделился он.

Газета отмечает, что ВСУ пытались ударить по российским позициям на левом берегу Днепра с помощью РСЗО HIMARS. Источник издания в американской оборонной среде подтвердил, что для этого перед операцией украинскому спецназу были переданы «оперативные сведения». «Мы делимся информацией, но они отвечают за выбор, расстановку приоритетов и конечные решения по борьбе с угрозами», — добавил он.

Однако в результате украинские силы потерпели неудачу. До левого берега Днепра добралась лишь небольшая группировка украинских военных, которые вступили в трехчасовую перестрелку с российскими силами на окраине Энергодара. При этом отмечается, что официально Украина ранее не признавала факт атаки на ЗАЭС.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу назвал атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) ядерным терроризмом. Он объяснил, что некоторые снаряды, выпущенные украинскими войсками, поражают объекты, от которых зависит безопасное функционирование электростанции.