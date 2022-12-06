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12:44, 6 декабря 2022Россия

Шойгу назвал ядерным терроризмом атаки ВСУ на ЗАЭС

Шойгу заявил, что Россия классифицирует атаки ВСУ на ЗАЭС как ядерный терроризм
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) ядерным терроризмом. Об этом он заявил во время селекторного совещания в военном ведомстве, сообщает ТАСС.

«Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения», — рассказал министр.

Он объяснил, что военное ведомство классифицирует такие атаки как ядерный терроризм, так как некоторые снаряды, выпущенные украинскими войсками, поражают объекты, от которых зависит безопасное функционирование электростанции.

Шойгу подчеркнул, что Киев продолжает обстреливать ЗАЭС, тем самым создавая видимость угрозы ядерной катастрофы.

Ранее российский МИД отверг идею вывести электростанцию из-под контроля России. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не рассматривает вариант с передачей контроля над станцией какой-либо «третьей стороне». Также она сообщила, что возможные параметры декларации о зоне безопасности ЗАЭС обсуждаются с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое пытается взаимодействовать с Украиной.

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Варвара Родикова
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