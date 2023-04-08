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18:44, 8 апреля 2023Бывший СССР

На Украине признали проблемы с противостоянием новым авиабомбам России

Спикер ВС ВСУ Игнат: Украине нечем сбивать новые российские авиабомбы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинской противовоздушной обороне (ПВО) нечем сбивать новый вид авиабомб, которые производит Россия. Проблемы с противостоянием этому типу вооружения признал спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «Политика Страны» в Telegram.

Он заметил, что речь идет об авиабомбах весом полторы тонны. Игнат напомнил, что недавно министр обороны России Сергей Шойгу съездил на предприятие, где производят эти боеприпасы. Он также предположил, что новые бомбы будут оснащаться GPS-навигацией и крыльями.

Игнат отметил, что среди наземных систем такому типу вооружения могут противостоять системы Samp-t и Patriot. Также с такими авибомбами могут бороться самолеты F-16 «или другие поколения 4+».

«Следует понимать, что такие бомбы наносят удары с дистанции 50 плюс километров и по линии боевого столкновения или государственной границы. Поэтому их пока нечем доставать, именно запускающие их самолеты», — заключил спикер ВС ВСУ.

В начале апреля Игнат рассказал, что Украина располагает тремя бригадами МиГ-29. Таким образом, на тот момент у страны было порядка 72 таких истребителей.

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Варвара Кошечкина
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